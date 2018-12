Cagliari-Napoli 0-0 La Diretta In attacco c'è Milik, in panchina Insigne, Mertens e Callejon

Ultimo aggiornamento: 18:32

Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che lo avvantaggiano rispetto alla zona retrocessione ospita il Napoli. I partenopei, sicuramente provati dalla gara di Liverpool in Champions League, in campionato sono reduci dalla larga vittoria del San Paolo sul Frosinone e cercano punti per difendere l'attuale secondo posto in classifica.Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Farias.Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Zielinski; Fabian Ruiz, Milik.