Cagliari-Milan, Pioli: «Ibrahimovic è migliorato, il suo minutaggio è aumentato»

A nove giornate dalla fine con un vantaggio di +3 sul Napoli, +4 sull’Inter (una gara in meno, quella con il Bologna), +7 sulla Juventus, il Milan ha in mano il suo destino. A partire dalla trasferta di domani sera a Cagliari: «Ci servirà una gara di qualità e intensa», ha avvisato Stefano Pioli. «Per noi è stata una settimina completa in cui abbiamo lavorato bene. Non abbiamo parlato della classifica, ho visto grande attenzione e partecipazione», ha continuato. In dubbio Tonali e Brahim Diaz, rientra Theo Hernandez dalla squalifica e poco alla volta Ibrahimovic sta acquisendo il ritmo partita: «Zlatan sta meglio rispetto a una settimana fa. Il minutaggio è aumentato, poi vedremo che scelte fare per domani. Convocato dalla Svezia? Non sono preoccupato. Se è convinto, lo sono anche io. Giroud? Olivier ha qualità ed è un perno fondamentale di questa squadra. Da lui, e da tutti, mi aspetto il massimo in questo finale di stagione. Segniamo poco ultimamente? Stiamo dimostrando solidità di squadra nella fase di non possesso palla. Non stiamo segnando tanto, ma abbiamo tanti giocatori che possono segnare. I giochi sono aperti per tutti e i particolari fanno la differenza: noi dobbiamo stare attenti a tutto, compreso quello di segnare qualche goal in più». E su chi sostiene che il Milan sia primo in classifica per caso, Pioli ha concluso: «Quello che viene detto fuori da qui mi interessa poco. Noi dobbiamo pensare solo a noi. Siamo concentrati su ciò che è la cosa più importante, cioè il continuare a migliorare. In queste nove giornate dobbiamo avere energia positiva da mettere in campo ogni partita».