Cagliari, Mazzarri deluso: «Ci metto la faccia io ma non mi fate commentare un 5-1»

«Sono abbastanza esperto di queste situazioni, quando perdi 5-1 non è il momento di valutare una partita. Con queste sconfitte è l'allenatore che ci deve mettere la faccia. Ed eccomi qui». Mazzarri si presenta davanti alla telecamere solo per dire una cosa dopo il 5-1 subito dal suo Cagliari contro l'Udinese: «Da domani torniamo ad allenarci, ci guardiamo in faccia e diamo una svolta a questa stagione». Il tecnico fa "mea culpa": «Voglio chiedere perdono da parte di tutti ai tifosi. Ho fatto determinate scelte, sono io il responsabile e me ne prendo le responsabilità. Il campionato - conclude il tecnico - ci permette di cambiare rotta. Non devo essere presuntuoso, pensando di poter mettere tanti attaccanti con qualsiasi squadra. Devo riflettere per primo. Questi tifosi, venuti in tanti a Udine, non meritano di vedere queste sconfitte».

Tutto su Udinese-Cagliari