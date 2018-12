Cagliari, Maran: «Andiamo all'Olimpico per sorprendere la Lazio»

Ultimo aggiornamento: 14:16

Vigilia della partita in casa della Lazio per i rossoblù di Rolando Maran, che, a parole, vanno a Roma in cerca dei tre punti. Dopo Klavan, Faragò e Cragno anche l'ex allenatore del Chievo conferma l'intenzione di portare a casa l'intero bottino a disposizione. «Vogliamo andare all'Olimpico per sorprendere la Lazio - conferma Maran durante la conferenza stampa nel centro sportivo di Asseminello - Essere propositivi rientra nel nostro dna, ma anche la capacità di interpretare le varie fasi di gioco e di reagire di conseguenza. Cerchiamo di fare i tre punti in ogni partita e giochiamo da squadra: la vittoria manca da un po' complice un calendario difficile. Tuttavia il nostro atteggiamento è testimonianza del fatto che abbiamo sempre provato a vincere».Il Cagliari andrà dunque nella "tana" dei biancocelesti per strappare punti, pur consapevoli della forza degli avversari: «La Lazio è tra le prime quattro squadre del nostro campionato, non mi spiego questo ritardo in classifica. Inzaghi ha a disposizione giocatori di primissimo livello e per contrastarli, soprattutto sulle fasce, servirà tanta corsa e un organizzazione perfetta». Probabile formazione? L'allenatore dei sardi ha ancora qualche dubbio: «Il modulo anche contro il Napoli era quello con il rombo a centrocampo, è stato bravo Barella a sfruttare le sue caratteristiche per trasformarlo in un 4-4-2. Dobbiamo valutare la situazione di alcuni giocatori, ci sono diverse partite ravvicinate. Ci mancherà ancora Pavoletti che tra gli attaccanti a disposizione è quello che meglio sa giocare in profondità: sfrutteremo le caratteristiche degli altri attaccanti a disposizione».Rispetto alla formazione di una settimana fa la novità dovrebbe riguardare l'attacco, con Joao Pedro che tornerà sulla trequarti e Alberto Cerri che farà coppia con Diego Farias in avanti. In difesa Paolo Faragò agirà da esterno destro con l'esclusione di Fabio Pisacane dall'undici iniziale.