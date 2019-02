Cagliari, Luca Pellegrini si presenta: «Qui anche grazie a Nainggolan»

Ultimo aggiornamento: 17:50

Luca Pellegrini si presenta ai suoi nuovi tifosi. Sei presenze nella Roma, due delle quali in Champions, per capire che il ragazzo ha qualità, si farà... Ma il "maestro" Kolarov era una presenza troppo ingombrante per il gioiellino del settore giovanile giallorosso. Da qui la scelta di Pellegrini, prestito secco per sei mesi a Cagliari, poi si vedrà. "Sono un giocatore del Cagliari e non mi sento di passaggio - ci tiene subito a precisare Pellegrini durante la conferenza stampa della Sardegna Arena - Fino a quando sarò qui darò il 100% per il Cagliari: mi hanno parlato del grande attaccamento a questa maglia, sono pronto a dar il massimo per staff, società, tifosi e compagni".In Sardegna per crescere, anche sotto l'aspetto "caratteriale": "I miei problemi a inizio carriera sicuramente mi hanno aiutato. Non nego che ci sono stati momenti difficili ma tutte le persone che mi stanno vicino mi hanno aiutato a superarli. Forte personalità? Sì, penso di potermi rispecchiare in questa descrizione anche se devo imparare tante cose anche sotto il profilo comportamentale: orecchie aperte per crescere il più possibile, come si dice...". Esordio da "brividi" per Pellegrini: "Quando si entra in campo alla Sardegna Arena i tifosi si sentono molto e mi ha impressionato la vicinanza del pubblico e il clima dello stadio. Anche quando siamo venuti qui con la Roma mi ricordavo il clima 'bruciante' e non pensavo che potessi sentire questa emozione nell'esordire con la maglia del Cagliari. Il ruolo? Dove posso esprimersi al meglio non lo so, le mie caratteristiche si sono viste in quei pochi minuti di gioco fatti contro l'Atalanta. Sono a disposizione dell'allenatore: se il mister vuole gioco anche in porta".Prime sensazioni in Sardegna: "Per me è un onore vestire questa maglia e spero in futuro di poter essere ricordato come uno dei grandi terzini sinistri della storia del Cagliari. I nuovi compagni non mi hanno fatto sentire per niente di essere il più giovane della rosa. Mi hanno mostrato grande disponibilità a partire da Fabio Pisacane: speriamo di centrare il nostro obiettivo". Pellegrini ha scelto Cagliari anche per meriti di un ex giallorosso: "Prima di venire qui ho parlato con tante persone del posto e mi hanno detto che è una città bellissima e posso confermare. Queste persone mi hanno dato dei consigli che spero di sfruttare al meglio. Quando Radja Nainggolan ha saputo che c'era l'interesse del Cagliari mi ha chiamato per suggerirmi di accettare. Radja l'anno scorso con me è sempre stato disponibilissimo: si è dimostrato una grande persona e lo ringrazio per tutti i consigli che mi ha dato".L'esordio da titolare potrebbe essere "di fuoco" nell'inferno di San Siro, contro il "diavolo" rossonero: "Suso? Grande avversario, ma dovremo stare attenti a tutti il Milan che è in crescita. L'idea di giocare titolare a San Siro mi carica ulteriormente perché è una squadra di grande livello e con una grande tradizione. Tra i miei modelli c'è proprio l'ex capitano dei rossoneri, Paolo Maldini: l'altro è Gareth Bale". Dopo le domande foto di rito con un altro dei nuovi acquisti dei sardi, il francese Maxim Leverbe. Pellegrini inizia una nuova tappa della sua carriera: che sia il nuovo Daniele Conti? Solo il futuro potrà dirlo. La sua speranza è di tornare a Roma da protagonista...