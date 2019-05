Cagliari, Maran: «Siamo carchi vogliamo tornare a fare risultato»

"Vogliamo riprendere a vincere". Asseminello, consueta conferenza stampa della vigilia per Rolando Maran, che non sarà presente in panchina per squalifica, ma che lancia un messaggio chiaro all'ambiente in vista di Cagliari-Lazio. Roma e Napoli da dimenticare, i biancocelesti per riprendere il discorso interrotto verso un decimo costo che per la società varrebbe oro.



"La Lazio la reputo una delle primissime squadre del nostro campionato, la posizione che occupa attualmente mi stupisce - ha affermato Maran in vista della sfida delle 18 - La partita sarà complicata perché i biancocelesti sono una squadra che è in grado di colpire in qualsiasi momento, ma noi abbiamo le giuste motivazioni per tornare a vincere. Turnover? Non credo che Inzaghi presenterà una squadra rimaneggiata, non mi fido. Per quanto ci riguarda la prestazione di Napoli è figlia di quella poco positiva con la Roma: mi aspetto lo stesso spirito. La gara contro gli azzurri ci dà maggiore consapevolezza: dobbiamo sempre uscire dal campo sapendo di aver dato tutto".



Il rigore concesso al 94' al Napoli che domenica scorsa ha condannato alla sconfitta un buon Cagliari fa ancora discutere: "Avevamo la sensazione che ci fosse stato un errore, al di là di ciò che ha evidenziato solo successivamente la tecnologia. I nostri arbitri sono molto preparati ma hanno addosso grandi pressioni e spesso il Var dà luogo a ragionamenti che a partita in corso non si capiscono: è comunque un sostegno e credo che in generale abbia diminuito gli errori. Squalifica? Mi dispiace, sono normali incidenti di percorso. A Napoli non ho usato frasi irriguardose e non ho mancato di rispetto a nessuno: purtroppo gli animi si sono surriscaldati".



Maran ha anche accennato alla possibile formazione: "Mancherà sicuramente Ceppitelli che ha un'infiammazione al tendine d'Achille. Non ho ancora deciso chi tra Birsa e Barella farà il trequartista, potrei anche utilizzare entrambe le soluzioni. Cerri? Non è incompatibile con Pavoletti, possono giocare assieme: Alberto riesca a fare maggiormente da raccordo. Cerri ultimamente sta crescendo tanto di condizione e ha ampi margini di miglioramento futuri: gli manca la costanza. Chi giocherà sulla sinistra? Lykogiannis è in forma e ha caratteristiche simili a quelle di Pellegrini, anche se con una struttura fisica diversa: non ho ancora deciso".



Probabile formazione (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Romagna, Pellegrini ; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.



Dopo un'assenza di 6 mesi a causa della rottura del legamento crociato torna tra i convocati Lucas Castro.

