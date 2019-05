Inzaghi tiene a riposo i big Leiva e Immobile. Spazio a Caicedo-Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inzaghi le prova tutte, stavolta cala gli assi: col Cagliari si affida di nuovo al doppio talismano Correa-Caicedo. Un tandem d’attacco di seconda mano, ma efficace. Osservando le statistiche, pochi in serie A hanno i numeri dei due biancocelesti. Con Felipe e Joaquin, la Lazio sa solo vincere e segnare tanti gol. Nei sei successi con Udinese, Bologna, Empoli, Roma, Parma e Sampdoria, la formazione di Inzaghi ha conquistato diciotto punti, realizzato quattordici reti, subendone appena tre. Questo, forse, rappresenta il più grande rammarico stagionale dell’allenatore biancoceleste.Una coppia con questi numeri se avesse avuto più fiducia e continuità, magari la Lazio avrebbe avuto altro cammino e altra sorte, ma questo è un altro discorso, visto che di mezzo c’è Immobile. Un attaccante che in tre anni di Lazio ha segnato quasi novanta gol, è impossibile farne a meno. Oggi però, Ciro non partirà dall’inizio per un leggero affaticamento e nessuno vuole rischiare in vista della gara di mercoledì con l’Atalanta. Il bomber napoletano è sicuro di giocare la finale e la partita di oggi col Cagliari servirà anche al tecnico per vedere chi tra Caicedo e Correa merita di affiancarlo. La forte sensazione è che, nonostante l’ecuadoriano stia meglio di tutti, per non essere titolare mercoledì sera, l’argentino questo pomeriggio ne deve combinare di tutti i colori e sbagliare completamente la partita. Se non accadrà, Inzaghi, probabilmente, contro l’Atalanta sceglierà il Tucu.Turnover sì, ma non totale, visto che in difesa ci sarà Acerbi, con il rientro di Radu a sinistra che, se darà risposte confortanti, potrebbe anche bissare in coppa Italia. Al loro fianco confermato il contestatissimo Wallace che mercoledì non ci sarà. In mezzo Leiva riposerà, toccherà a Badelj, con Parolo e uno tra Cataldi e Luis Alberto, col primo in vantaggio. Sulle fasce laterali, Marusic a destra e Lulic a sinistra. Il bosniaco sarà presente con l’Atalanta, il serbo-montenegrino mercoledì lascerà il posto a Romulo. La grande novità sarò il debutto in campionato con la maglia della Lazio di Silvio Proto: Strakosha è alle prese con un problema al tendine d’Achille. Per l’estremo difensore belga, quella di oggi col Cagliari sarà la quinta presenza stagionale. I pensieri maggiori però sono rivolti a Milinkovic-Savic che non ci sarà perché avverte ancora dolore alla caviglia. Per la finale sarà una corsa contro il tempo.