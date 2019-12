Cagliari-Lazio, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagliari e Lazio scendono in campo nel posticipo del lunedì sera che chiude il programma della 16esima giornata di Serie A. I sardi sono gli assoluti e veri protagonisti, oltre all'Inter, di questa prima parte di stagione, dove hanno raccolto 29 punti in 15 partite che consentono loro di giocarsi al momento uno dei primi 4 posti in classifica; stesso discorso vale per la Lazio, terza con 33 punti e reduce in campionato dalla bellissima vittoria casalinga per 3-1 contro la capolista Juventus.(4-3-2-1) Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone(3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, ImmobileGrandi numeri per i sardi in questa prima parte di Serie A: 15 incontri disputati con 8 vittorie, 5 pareggi e solamente 2 sconfitte, entrambe curiosamente maturate in casa per mano di Brescia ed Inter, prima e seconda giornata di campionato. In quanto a rendimento, non scherza nemmeno la Lazio: 3 le vittorie consecutive in trasferta, contro Fiorentina, Milan e Sassuolo.