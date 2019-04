Ultimo aggiornamento: 19:21

Cagliari e Juventus si affrontano questa sera nella seconda delle due gare in programma in questo martedì di campionato, 30esima giornata. I sardi hanno tirato un sospiro di sollievo dopo la vittoria di Verona di venerdì scorso e viaggiano ora con 8 punti sull'Empoli terzultimo; prosegue lo spaventoso cammino della Juventus verso l'ottavo scudetto consecutivo: già questa sera, in caso di vittoria sul terreno degli isolani, i bianconeri sfonderebbero quota 80 punti in classifica.LE FORMAZIONI:CAGLIARI:JUVENTUS:Dopo una parte centrale di campionato disastrosa, il Cagliari di Rolando Maran si è ripreso e dal 2-1 sul Parma del 16 febbraio scorso in poi ha totalizzato 4 vittorie e 2 sconfitte: 12 punti in 6 gare sono un bottino di tutto rispetto per una squadra che lotta per la salvezza. Rendimento da record per la Juventus di Massimiliano Allegri fino a questo momento anche lontano dall'Allianz stadium: su 14 incontri, 12 vittorie, 1 pareggio e l'unica sconfitta di Marassi per mano del Genoa.