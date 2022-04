Diretta Cagliari-Juventus, probabili formazioni: Allegri con l'attacco Dybala-Vlahovic

Niente tridente a Cagliari: Allegri è costretto a rinunciare allo squalificato Morata, in attacco ci saranno Dybala e Vlahovic. In difesa, invece, De Sciglio è stato fermato per un turno, così sulla fascia mancina verrà riproposto Alex Sandro con Bonucci al rientro di fianco a De Ligt. Assenze pesanti anche a centrocampo, con Locatelli che ne avrà per circa un mese: il suo posto verrà preso da Zakaria, il reparto sarà completato da Cuadrado, Rabiot e Bernardeschi.

APPROFONDIMENTI CALCIO Serie A, le partite in programma oggi CALCIO Napoli, Spalletti: «Ci giochiamo lo scudetto»

SEGUI QUI LA DIRETTA

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 3 Goldaniga, 66 Lovato, 44 Carboni; 2 Bellanova, 14 Deiola, 8 Marin, 6 Rog, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (1 Aresti, 31 Radunovic, 15 Altare, 40 Walukiewicz, 33 Obert, 22 Lykogiannis, 25 Zappa, 34 Kourfalidis, 20 Pereiro, 9 Keita). All.: Mazzarri.

Squalificati: Grassi. Diffidati: Altare, Dalbert, Lovato, Marin, Strootman. Indisponibili: Baselli, Ceppitelli, Nandez, Strootman.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 25 Rabiot, 20 Bernardeschi; 7 Vlahovic, 10 Dybala (23 Pinsoglio, 36 Perin, 3 Chiellini, 5 Arthur, 17 Pellegrini, 18 Kean, 24 Rugani, 47 Miretti). All. Allegri.

Squalificati: De Sciglio, Morata. Diffidati: Rabiot, Vlahovic. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Chiffi di Padova.