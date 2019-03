Cagliari-Inter 2-1: Ceppitelli più Pavoletti, Spalletti a sorpresa finisce ko

Notte da dimenticare, l'Inter cade alla Sardegna Arena prolungando il suo momento di crisi. I nerazzurri fermano nell'anticipo del venerdì la loro corsa alla Champions dopo due vittorie consecutive e lasciano i tre punti ai sardi, determinati e in palla fin dai primissimi muniti .Pronti, partenza e Var subito protagonista. Al 2' il Cagliari si è creato subito l'occasione per sbloccare il match con Joao Pedro che ha mancato l'impatto vincente di testa per pochi centimetri: il brasiliano ha lamentato una trattenuta costringendo Banti al primo silent check. Rossoblù tonici, determinati, l'Inter spaesata, questo il copione dei primi 20 minuti di gioco dove sono stati ancora i rossoblù ad andare più vicini alla rete con il moldavo Ionita e Faragò al 10' e al 12'. La risposta dell'Inter in un tentativo al volo di Perisic, facilmente parato da Cragno: troppo poco per parlare di equilibrio in campo. Nerazzurri brutti, il Cagliari ne ha approfittato ed è passato al 30' con un grande colpo di testa di Luca Ceppitelli, che è andato in cielo sul cross di Cigarini e ha schiacciato alle spalle di Handanovic: un vantaggio più che meritato per i rossoblù. L'Inter non ha sentito il campanello d'allarme e un minuto dopo ha rischiato di trovarsi sotto di due quando Faragò si è trovato a tu per tu con Handanovic. Nel momento più bello dei rossoblù, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la rete del pari dei milanesi: impeccabile Lautaro Martinez sul cross di Nainggolan. Tuttavia la dea bendata non ha voluto voltare le spalle ai sardi che prima hanno fatto le prove generali con Faragò e poi al 43' hanno trovato il nuovo vantaggio con un'azione strepitosa: sul cross di Srna la girata al volo di Pavoletti ha buttato giù la Sardegna Arena. Primo tempo spettacolare che si conclude con i sardi in vantaggio per uno a zero: dominio sulle fasce e strapotere fisico le armi dei sardi.

Nella ripresa nessun cambio nei primi venti minuti, che sono iniziati con il prevedibile forcing dell'Inter, tuttavia sterile. Martinez al 49' e Politano al 55' i primi pericoli per la difesa dei rossoblù, calati rispetto al primo tempo. Spalletti le ha provate tutte, invertendo Perisic e Politano e mettendo dentro Borja Valero e Candreva che hanno dato maggior qualità al centrocampo dei milanesi. Tuttavia il solo Martinez è riuscito a impensierire seriamente Cragno che all'85' si è salvato con l'aiuto del palo. L'ultima mossa dell'allenatore di Certaldo l'ingresso in campo di Ranocchia come centravanti. Nei minuti finali è successo di tutto: il Cagliari al 92' ha sprecato l'occasione da k.o. con il rigore sbagliato da Barella e il maxi recupero di sei minuti prolungato da Banti ha portato l'Inter vicina alla rete del pari al 96'. Al fischio finale tre punti meritati ai sardi che trovano una vittoria pesante in chiave salvezza. Per l'Inter un fine settimana da incubo, con il rischio doppio sorpasso di Milan e Roma incombente. Il caso Icardi è tutt'altro che risolto e i nerazzurri rischiano di scivolare al quinto posto.

