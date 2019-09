Nei 39 precedenti giocati nella Serie A a girone unico il Cagliari ha conquisto i 3 punti solamente in 7 occasioni, a fronte di 14 vittorie dell'Inter e ben 18 pareggi; è proprio con una vittoria dei sardi che si è conclusa la sfida dello scorso anno, 2-1 con autorete di Perisic, momentaneo pareggio di Lautaro Martinez e gol vittoria di Pavoletti per i padroni vada ad una manciata di minuti dalla fine.LE FORMAZIONI:CAGLIARI:INTER:Cagliari ed Inter si affrontano in Sardegna in una delle partite in programma alle 20.45 di questa seconda domenica di campionato, stagione 2019/2020. Falsa partenza per i sardi, che all'esordio si sono visti superare in casa dal Brescia col punteggio di 0-1, mentre l'Inter di Antonio Conte, una delle favorite per lo scudetto finale, non ha tradito le aspettative superando in scioltezza per 4-0 la neopromossa Lecce di fronte all'entusiasta e numerosissimo pubblico di San Siro.