Cagliari-Inter 0-2, tutto in 30': a segno Dumfries e Lautaro Martinez. Inzaghi in testa con Milan, Napoli e Verona

L’Inter non delude e si conferma anche a Cagliari. Dopo aver battuto il Monza, i nerazzurri vincono anche contro i rossoblù. Decisivi i gol di Dumfries e Lautaro Martinez (al terzo centro stagionale come Giroud e Osimhen) nella prima mezz’ora. La squadra di Claudio Ranieri non riesce a ribattere alle manovre offensive dei nerazzurri. Anzi, rischiano di andare sotto già dopo 14’, ma la conclusione di Lautaro Martinez si stampa sul palo. Il Cagliari ci prova con Nandez (gran recupero in area di Calhanoglu) e con un colpo di testa di Pavoletti (alto), ma è l’Inter a sbloccare il risultato. Thuram ruba palla a Sulemana e regala un assist davvero delizioso a Dumfries. L’olandese non ci pensa due volte e insacca con un diagonale. Quanto basta per proseguire la gara in discesa. Tanto che i nerazzurri non perdono tempo e raddoppiano: Thuram per Dimarco, passaggio per Lautaro Martinez, sterzata su Augello e 2-0.

È una bella Inter e Simone Inzaghi può sorridere.

Prima dell’intervallo ci provano Calhanoglu (sul fondo) e Barella, con Radunovic che para senza problemi il tiro dell’ex rossoblù. Nella ripresa Ranieri cerca di raddrizzare il match. Dopo aver già perso Pavoletti al 35’ (al suo posto Luvumbo) fa entrare prima Di Pardo per il giovane Oristanio, poi Azzi per Jankto. La reazione non c’è: vince l’Inter, che colpisce un secondo palo con Calhanoglu. Ora Inzaghi aspetta la Fiorentina a San Siro.