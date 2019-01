Cagliari, il dg Passetti: «Barella a gennaio non si muove»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dg del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del mercato della società sarda e in particolare di Nicolò Barella. «Il presidente tempo fa ha affermato che Barella a gennaio non si sarebbe mosso. Lo ribadiamo ora: il Cagliari ha degli obiettivi da centrare in questo campionato, vogliamo goderci Niccolò sino a fine stagione. Nicolò è felicissimo di essere un giocatore del Cagliari, si allena scrupolosamente tutti i giorni, non ha ma chiesto di essere ceduto e darlo via a gennaio non rientra nei nostri propositi. Stesso discorso per Farias: nemmeno lui ha mai chiesto di essere ceduto, non ci stiamo muovendo per cambiare qualcosa nel reparto offensivo. Siamo in 5 davanti e stiamo bene così».«Deiola è un giocatore da Serie A, stiamo lavorando affinché possa tornare da noi per giocare nel Cagliari, non verrà prestato a qualche società di B».«Per Nandez abbiamo fatto una offerta seria ed importante, abbiamo letto da qualche parte che è stata giudicata “ridicola”, ma non è così, anzi. Siamo una Società seria, l'abbiamo sempre dimostrato e anche in questo caso la nostra proposta è da ritenersi molto importante».«Il mister ha manifestato anche l'intenzione di avere una maggior certezza sulla fascia sinistra, dati i problemi fisici che hanno afflitto Lykogiannis. L'identikit dell'elemento tracciato dal tecnico corrisponde a quello di Peluso. Valuteremo se può essere un'operazione fattibile o meno», ha concluso Passetti.