Si è aperto con la sfida tra Cagliari e Fiorentina il programma della 28esima giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla sconfitta di Bologna a seguito della quale hanno visto ridursi a 6 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, dal terzultimo posto occupato proprio dai felsinei. Per i viola, nel turno scorso, 1-1 in casa con la Lazio e ben 7 punti di ritardo dal sesto gradino in graduatoria, l'ultimo utile per accedere ad un posto nell'Europa League del prossimo anno.

Al 13' partita ferma per ricordare Davide Astori, bandiera di entrambe le squadre e tutto lo stadio in piedi ad applaudire la memoria del difensore scomparso un anno fa.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran.

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Mirallas; Muriel. All.: Pioli.

Ultimo aggiornamento: 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA