Cagliari-Fiorentina 1-0 La Diretta Sblocca Rog

Ultimo aggiornamento: 12:49

Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa settimana il fortino dell'Atalanta e con i 3 punti accederebbero momentaneamente alla zona Champions in attesa delle prestazioni di Roma e Lazio; i toscani, dal canto loro, vogliono riscattarsi dopo il pareggio col Parma per non perdere ulteriormente terreno dalla zona che vale l'Europa il prossimo anno.(4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All. Maran(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All. MontellaIl Cagliari ha raccolto in casa 10 dei 21 punti totali conquistati in questo entusiasmante inizio di campionato, e le uniche due sconfitte stagionali sono venute proprio al cospetto dei propri tifosi; andamento identico invece dei viola tra casa e trasferta, dei 16 punti fin qui conquistati 8 vengono dalle