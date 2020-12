Cagliari, Di Francesco torna da ex: «Roma mi ha dato tanto, ma vogliamo fare punti»

Eusebio Di Francesco per la prima volta da ex. Il tecnico del Cagliari torna all'Olimpico per la partita contro la Roma in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Olimpico.

Che effetto fa tornare a Roma da avversario?

«È la prima volta per me, però arrivo tranquillo e pensando solo al Cagliari e a come fare bene. Noi vogliamo riprenderci i punti lasciati per strada, attraverso con una grande prestazione: domani sarà fondamentale scegliere gli uomini giusti per affrontare una squadra che qualitativamente ci è superiore, per questo dovremo fare una grande partita».

Il Cagliari si sta adattando bene a giocare a 3 dietro.

«Nel secondo tempo contro l’Inter abbiamo preso due gol su calcio piazzato, mentre eravamo in sicurezza. Con l’Udinese non abbiamo avuto chances in cui essere pericolosi, ma la sensazione è stata di avere il predominio sul campo. Già dal 30′ pensavo di cambiare modulo, perché non mi piaceva la risposta della squadra».

Il fatto che non ci sia pubblico aiuta a sentire meno emozione?

​«Sono abituato a gestire le pressioni, ma è evidente che torno in un ambiente che mi ha dato tanto e mi dispiace che non ci sia il pubblico. Al di là della semifinale di Champions, mi piace ricordare tutto il percorso: l’aver lanciato Zaniolo al Bernabeu è certamente una soddisfazione, così come lo scudetto vinto da calciatore. Ma non basterebbe un’intervista per ricordare il tutto».

