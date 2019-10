Il Cagliari fa sul serio: 3-2 al Bologna e quinto posto in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottavo risultato utile consecutivo, cinque vittorie nelle ultime otto partite: il Cagliari batte anche il Bologna e si conferma al quinto posto in classifica. Tre a due il risultato finale, grazie alla doppietta di Joao Pedro e al gol di Giovanni Simeone che rispondono alle reti di Santander su rigore e all'autorete di Faragò.Maran e Mihajlovic se la vogliono giocare nonostante le tre partite in pochi giorni: due sole novità per i sardi, tre per gli emiliani. Il Cagliari reduce da sette risultati utili consecutivi vuole tenere il passo del Napoli e delle romane e parte subito forte con Joao Pedro che inizia a prendere le misure a Skorupski. Tuttavia al primo, vero, affondo il Bologna si conquista il calcio di rigore che sblocca il match: nonostante i tentativi di Olsen di innervosire Santander il paraguaiano spiazza il portiere svedese e porta in vantaggio gli emiliani. Bologna osso duro per tutti in questo campionato, ma non per i rossoblù sardi che non si demoralizzano e spinti dall'astro nascente Nandez e dalle iniziative del croato Rog creano subito le chance per pareggiare: poco precisi Joao Pedro e Simeone sotto porta. Il primo tempo si chiude con il Cagliari sotto nel risultato, ma non nel gioco e nelle occasioni."Siamo consapevoli della nostra forza" ripeteva nella conferenza stampa pre-gara Rolando Maran e il secondo tempo dei sardi è la conferma. Al 48' Joao Pedro si vesta da bomber d'area di rigore e su cross di Pellegrini batte Skorupski in girata. Gli isolani sono la squadra che in serie A hanno fatto scendere in campo più giocatori e i tanti cambi di qualità stanno facendo la differenza. Gli ingressi di Castro, Oliva e Ionita sono più decisivi di quelli di Palacio, Olsen e Svanberg e danno ulteriore spinta ai sardi che 73' passano nuovamente. Smarcante perfetto di Nainggolan e tocco morbido di Giovanni Simeone che con un pallonetto preciso supera ancora Skorupski. Appena 10 minuti dopo Joao Pedro porta al sicuro il risultato con una conclusione deviata nella sua porta da Bani.L'autorete di Faragò durante il recupero non impedisce ai sardi di portare a casa i tre punti e di candidarsi seriamente per un posto in Europa League. L'Atalanta di Gasperini il prossimo avversario dei sardi, a caccia di conferme.