Va in scena al Dall'Ara alle ore 12.30 della domenica una partita estremamente importante tra Bologna e Cagliari, impegnate nella lotta per non retrocedere: ma se ai sardi, dopo la bella vittoria casalinga sull'Inter, bastano ancora pochi punti per tirarsi definitivamente fuori dalla contesa, i felsinei, reduci dalla sconfitta per 2-1 patita sul campo dell'Udinese, quest'oggi devono fare di tutto per vincere ed accorciare le distanze dalla quartultima posizione occupata dall'Empoli.(4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. All: Mihajlovic(4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Pavoletti, Joao Pedro. All: Maran