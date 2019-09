Andreazzoli: «Altro pareggio buttato nel finale: non so cosa dire...»

Per il Genoa quasi una sconfitta replay. Dall'illusione del pari al gol della mazzata: una storia già vista contro l'Atalanta (l'1-2 di Zapata al 95'), che si è ripetuta a Cagliari. «Non so davvero cosa dire - commenta Andreazzoli - potrei dire tutto e il contrario di tutto. E' successo. Ed è ri-successo». Ma c'è qualche rimpianto. «Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni - ha detto Andreazzoli - io ne ho contate cinque chiare, per passare in vantaggio. Se non raccogli può succedere di essere colpiti, soprattutto in questa categoria. Quando vai sotto con una squadra che sa difendersi e ripartire è difficile. Siamo riusciti a far gol, poi però siamo riusciti anche a farci un bel gol nella nostra porta».





