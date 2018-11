Cagliari, arrestato il fratello di Sau: detenzione illegale di materiale esplosivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagliari, guai in famiglia per Marco Sau: arrestato nella notte il fratello Davide. Non c'è pace per il giocatore rossoblù che attraversa uno dei periodi più bui della sua carriera. Davide Sau, 32 anni, si trova ora nel carcere di Uta insieme a Michele Pili (41), Mario Calledda (38) e Angelo Pisano (46). L'accusa è di detenzione illegale di materiale esplosivo e armi comuni, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sau, agli arresti domiciliari dalla scorso giugno per rapina ai danni di un pensionato, è stato arrestato in flagranza di reato in seguito al rinvenimento nel garage della sua abitazione di Is Mirrionis delle armi e della droga.Il trentaduenne non sarebbe coinvolto direttamente nel sequestro si persona a scopo di rapina che la banda aveva progettato ai danni del ristoratore cagliaritano Alberto Melis. Nel garage, tra le altre, la Polizia ha rinvenuto due pistole, tre chili di marijuana, un chilo e mezzo di esplosivo, proiettili e cartucce. La decisione di procedere alla perquisizione è stata presa in seguito ad intercettazioni che hanno evidenziato il legame tra Davide Sau e il resto della banda. Le indagini proseguono e si ipotizza che la banda avesse in progetto altri sequestri a scopo di rapina. L'abitazione di Sau sarebbe secondo quanto emerso il "covo" della banda, dove il gruppo depositava e custodiva le armi e il resto del materiale. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.