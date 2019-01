Lazio, adesso è ufficiale: Caceres in prestito alla Juventus

Martin Caceres è un nuovo giocatore della Juventus, pronto per la panchina a Bergamo contro l’Atalanta. “Juventus Football Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jose Martin Caceres Silva a fronte di un corrispettivo di € 0,6 milioni interamente pagabile nella stagione corrente”. Prestito di sei mesi per la terza avventura in bianconero del Pelado.







