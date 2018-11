Cabeccia castiga il Cassino

Il Sassari Latte Dolce ha la meglio sul Cassino nella tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone G. La formazione di Udassi prosegue la sua rincorsa ai piani alti mentre la banda di Urbano gioca bene ma non riesce a capitalizzare le occasioni da gol che crea. La gara sin dalle prime battute è vibrante con i padroni di casa che si fanno vedere dalle parti di Palombo con un paio di palle inattive mentre gli ospiti replicano con le conclusioni di Tribelli. Il Cassino è propositivo e gioca bene nella porzione di centrocampo: ancora Tribelli si prova a rendere pericoloso ma la sua conclusione è alta e la stessa sorte capita pure a Bianchi con un calcio di punizione. Nel recupero della prima frazione di gioco viene allontanato il tecnico di casa Udassi con gli ospiti che a ridosso del quarto d'ora della ripresa cercano ancora la rete con Marcheggiani in area, ma Garau non si fa sorprendere e para. A seguire il Cassino resta in dieci con l'espulsione di Mannone. Al 19' il Sassari Latte Dolce sblocca il match con Cabeccia al 19' con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra.

