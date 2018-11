C'è un'altra Roma che convince: quella degli arbitri della Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella domenica in cui gli arbitri sono tornati a fischiare nel Lazio (dopo lo stop per l’aggressione al giovane direttore di gara Riccardo Bernardini, ora tornato a casa), i fischietti di Roma (un caso che su cinque in organico, in questo turni quattro fischino tutti insieme?) sono stati protagonisti nel week-end calcistico. E tutti con voti al di sopra della sufficienza (bene La Penna allo Stadium della Juve) e in gara non semplici. La più complicata è andata all’internazionale Doveri, che ha diretto con sicurezza un derby tra Genoa e Sampdoria carico di emozione. Il romano (che ha avuto un quarto d’eccezione: Rocchi che con Orsato dirigerà in Champins) ha concesso un calcio di rigore ai rossoblù che non fa una piega, come si dice, perché l’intervento in uscita di Audero è sulle gambe di Piatek e non sul pallone. Bene anche Valeri, che non ha attraversato un buon momento di forma, ma che Rizzoli vuole assolutamente far tornare ai livelli... mondiali. Nel lunch-match, l’arbitro di Roma 2 (in settimana la sua sezione l’ha festeggiato) ha assegnato un rigore al Sassuolo per una spinta da dietro di Bruno Alves a Babacar: decisione confermata anche dopo consulto della Var. sempre nel primo tempo, Valeri va di nuovo al video per un presunto tocco di braccio di Bastoni, già ammonito: dopo aver osservato le immagini, l’arbitro romano decide di non sanzionare l’intervento con il secondo rigore e l’eventuale secondo giallo. Fa ricorso al Var anche Manganiello, dopo che Masiello devia con il braccio largo (e non attaccato al corpo come il calciatore provava a spiegare) un pallone colpito di testa da Caputo. L’arbitro di Pinerolo, dopo l’OFR, conferma la concessione del rigore. In Lazio-Milan, Banti non va mai al video, ma si avvale spesso della consulenza del Var Irrati, una garanzia davanti al video. Il toscano pizzica il fuorigioco di Immobile sul gol annullanto a Milinkovic, spazza via i dubbi sulla posizione di Calabria sul vantaggio milanista e avalle le decisioni di Banti su due presunti falli di mano in area milanista. A proposito di falli di mano, senza il Var sarebbe stato convalidato il secondo gol dell’Udinese sabato pomeriggi, segnato con un fallo di mano da Pussetto. Stasera, a completare, la giornata dei “romani” Pasqua (che è di Tivoli, stessa provincia) dirigerà Cagliari-Torino.