C'è Juve-Samp: Quagliarella e CR7, quando il gol d’autore fa spettacolo

Juve-Sampdoria è il modo migliore per ripartire dopo il Boxing Day nero del calcio italiano; prima contro quinta, ma soprattutto Ronaldo contro Quagliarella, spettacolo puro e gol d’autore per sotterrare razzismo e violenze degli ultimi giorni. Settant’anni in due (34 a febbraio per Cristiano, Fabio 36 a fine gennaio), all’inseguimento del ragazzino polacco che li precede in classifica marcatori: 13 reti per Piatek, 12 Ronaldo e 11 Quagliarella, unico nei primi 7 in graduatoria senza rigori. Segno che in Italia l’esperienza conta ancora, tanto quanto l’istinto del gol, e quello di Quaglia e CR7 non si discute. Chissà se a fine partita si scambieranno la maglia, alla vigilia ci ha pensato Giampaolo a soppesarli. «Quagliarella è il nostro Ronaldo, ha percentuali altissime, segna sempre e ha pure indossato la maglia bianconera…». A livello di carriera e trofei non c’è confronto, ma non sono solo i gol a unire i due attaccanti. C’è soprattutto la ricerca del gesto tecnico, della prodezza ad effetto. Colpi di tacco, bordate al volo, rovesciate. I piedi di CR7 e Quaglia negli ultimi anni hanno mostrato tutto il bello del calcio, strappando applausi in tutti gli stadi. Entrambi non hanno avuto paura di abbandonare casa per rimettersi in gioco a Torino: Quagliarella Napoli, Ronaldo Madrid, dopo 9 anni. Due carriere scandite da gol e record. Quello contro il Chievo è l’essenza di Fabio Quagliarella, il più in forma in questo momento. Prima di lui l’ultimo italiano a segnare in 8 partite consecutive è stato Vieri, ha eguagliato Montella con 58 reti al quinto posto della classifica marcatori all time blucerchiata. Scontato il rinnovo annunciato il giorno di Natale fino al 2020. Tre scudetti, 102 presenze e 30 gol in quattro stagioni con la maglia della Juventus, lanciata in orbita da Cristiano Ronaldo. I numeri da record di questa Juve sono anche figli di CR7: il più decisivo (13 gol), più presente (23 gettoni contro i 22 di Pjanic e Bonucci), l’unico “insostituibile”. CR7 torna titolare dopo il gol salva Juve a Bergamo, e intanto Allegri non si ferma. «Interrompere le partite non è una soluzione definitiva per combattere il razzismo, bisogna educare e coinvolgere i bambini e andare a parlare nelle scuole».