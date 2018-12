Inzaghi contro Inzaghi, la storia passa per Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inzaghi contro Inzaghi. Due vite parallele incapaci di allontanarsi, un legame sempre fortissimo che mercoledì verrà messo di fronte all’ennesima prova: Bologna-Lazio, Pippo contro Simone, primi fratelli al mondo ad affrontarsi da allenatori in un massimo campionato. E qui il minore ha superato il maggiore, invertendo la tendenza che ha visto il primo vincere molto più del secondo da giocatore. Eppure loro hanno sempre fatto fatica a riconoscersi come avversari. Nonostante i tre anni di differenza, che da bambini si fanno sentire, Filippo ha sempre amato prendersi cura di Simone, tanto che mamma Marina glielo affidava senza troppi problemi. Anche perché ad unirli c’era la fortissima passione per il pallone: quei due snobbavano soldatini, Lego e macchinine, volevano solo giocare a calcio. Meglio se insieme. Era così al campo del San Nicolò, non distante da Piacenza, dove hanno iniziato a indossare le prime divise.INSEGUIMENTO COSTANTEIl resto è storia del calcio. Pippo esplode nell’Atalanta, mentre Simone sgomitava nel Lumezzane in C2. “Ho un fratello che gioca benissimo, è anche più bravo di me”, ripeteva sempre in quel periodo, incurante degli sguardi scettici di chi aveva ancora nella testa flop come Hugo Maradona. Servono i quindici gol di Simone, rientrato al Piacenza nel ’98 e determinante per la salvezza dei biancorossi, a far pensare che stavolta i fratelli sono entrambi forti per davvero. E Simone non è solo “il fratello di”, ma Simone Inzaghi e basta. Quella stagione gli varrà il passaggio alla Lazio, vera svolta della carriera, con lo scudetto conquistato al primo anno grazie anche al successo di “Inzaghino” sulla Juventus di Pippo. Da allora tante sfide sul campo, dove prevale il maggiore, ma adesso è il “piccolo” a dettare legge. Ora si troveranno uno di fronte all’altro. E sarà una partita particolarmente delicata. Simone vede la sua Lazio di nuovo quarta in classifica e ovviamente deve fare di tutto per restarci, ma sa perfettamente che una vittoria in trasferta contro il Bologna di Pippo metterebbe il fratello nei guai. I rossoblù sono terzultimi e la posizione del tecnico è fortemente a rischio. Di sicuro dopo il fischio d’inizio non ci sarà tempo e modo per pensare a tutto questo, ma per due fratelli uniti come loro, che domani a Bologna passeranno insieme il Natale come sempre, proprio a poche ore dal fischio di inizio, sarà comunque una giornata indimenticabile. E tutto davanti a mamma Marina e papà Giancarlo che in tribuna vivranno un’emozione unica.