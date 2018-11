C’è il Cagliari, Allegri ordina la vittoria: «Juve braccata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teme i cali di tensione, chiede più attenzione ai suoi, sa che non può permettersi errori. Le parole di Allegri alla vigilia del Cagliari sembrano quelle di un capitano in acque agitate, e non di chi guida la classifica con 9 vittorie e 1 pareggio nelle prime 10 giornate, ma inseguire la perfezione è il prezzo da pagare per riconfermarsi dopo sette scudetti consecutivi. Ecco perché Max è più preoccupato dal Cagliari che dal Manchester United mercoledì prossimo, potrebbe gongolare per le 7 reti di Ronaldo, invece evidenzia la mancanza di gol fatti su palle inattive. Una Juve forte non basta, per vincere ancora deve essere perfetta.«Non possiamo permetterci di lasciare punti per strada, Inter e Napoli sono dietro e non mollano – avvisa Allegri -. Dobbiamo avere grande rispetto degli avversari e tenere alta la concentrazione, se abbassiamo la guardia rischiamo di compromettere il campionato. Vogliamo tornare a vincere allo Stadium e poi chiudere il discorso qualificazione in Champions, sarà una settimana importante». Conquistare il pass per gli ottavi d’Europa a inizio novembre è un vantaggio che i bianconeri dovranno essere bravi a sfruttare in campionato da qui alla pausa natalizia, ma le favorite in Champions sono altre. «Quest’anno la candidata numero uno è il Barcellona, noi siamo nelle prime 4. Pogba? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre, mi auguro che le standing ovation i tifosi le riservino ai nostri giocatori…». Allegri chiede più precisione su palle inattive («Finora non abbiamo fatto gol da calci da fermo, è il nostro deficit») e punta sul 4-3-3 con tridente Douglas Costa, Ronaldo e Dybala. A centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi, out Chiellini e Bernardeschi. Maran vuole un Cagliari “Feroce e sfacciato” e conferma l’11 anti Chievo: 4-3-1-2 con Pavoletti - Joao Pedro in attacco, Castro trequartista.