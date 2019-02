C'è anche l'Atletico Montecompatri. Prima vittoria del 2019

E’ finita la maledizione per l’Atletico Montecompatri che domenica è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria in campionato del 2019. Verrebbe da dire “e che vittori” visto comunque il peso specifico della vittima, infatti i ragazzi di mister Daniel Nardi hanno battuto in trasferta l’Atletico Torres per 2-1 su un campo dove fino ad’ora nessuno era riuscito mai a portare via i tre punti. Tra gli autori di questa piccola impresa c’è sicuramente Fabio Nardella, l’attaccante che proprio domenica ha siglato il gol del momentaneo pareggio e che ha dato inizio alla rimonta della sua squadra. Atletico Torres che non è riuscito a sfruttare le occasioni avute, su tutte il rigore sbagliato, e che in 10 è caduta sotto i colpi di un Montecompatri bravo a trovare la via del gol nelle poche opportunità avute.

Ultimo aggiornamento: 17:59

