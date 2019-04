Milan-Lazio, il giudice sportivo deciderà lunedì sui buu razzisti

Si dovrà attendere lunedì prossimo per conoscere eventuali provvedimenti disciplinari in merito al comportamento dei tifosi a S.Siro durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio, in particolare riguardo ai buu razzisti ai rossoneri Bakayoko e Kessie. Per il momento, il giudice sportivo, Alessandro Zampone, ha omologato i risultati delle semifinali - per consentire l'avvio della vendita dei biglietti della finale Atalanta-Lazio - e disposto le sanzioni nei confronti di alcuni giocatori.

L'unico giocatore squalificato, per una giornata, è German Pezzella della Fiorentina, ammonito in stato di diffida durante la partita con l'Atalanta. Una multa di 1.500 euro è stata inflitta al laziale Caicedo. ammonito per simulazione.

Razzismo, Giorgetti: «Via da stadi chi fa casino»

Ultimo aggiornamento: 16:54

