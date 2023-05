Buongiorno-Pellegri: il Toro espugna Marassi. I giocatori della Samp rispondono al coro dei tifosi

Il Torino va sul velluto in casa di una Sampdoria da tempo rassegnata alla discesa negli Inferi. Se sarà B o D si vedrà nei prossimi decisivi 20 giorni ma intanto un preciso segnale arriva anche dalla squadra, radunatasi sotto la gradinata Sud prima del via al match. Striscione “Giù le mani dalla Samp” e cori all’indirizzo del proprietario Massimo Ferrero e dell’ex presidente Edoardo Garrone: i tifosi manifestano il loro stato d’animo in un momento cruciale per il futuro della propria squadra.

Mezz’ora di grande equilibrio, con la Sampdoria a palesare i consueti limiti sia in fase di costruzione che di finalizzazione. Juric sa attendere l’attimo giusto, i granata diventano piano piano i padroni del gioco e della manovra. Sul gol del vantaggio, arrivato al 31’, c’è la testa di Buongiorno ma, soprattutto, la qualità di Ilic, bravo nell’affondo. Prima marcatura in serie A per il ventiquattrenne difensore. I padroni di casa vanno incontro al solito scoramento e rischiano due volte la capitolazione: Ravaglia si oppone a un solitario Vlasic al 37’ e poi, un minuto dopo, è Sanabria a mancare il raddoppio da posizione ravvicinata.

La Sampdoria sembra rinvigorita dall’intervallo. All’ora di gioco Cuisance pecca di egoismo in ripartenza non vedendo Gabbiadini libero di colpire. I ritmi sono piuttosto blandi, il Torino gestisce bene lunghi tempi morti. Juric fa ruotare la rosa, Pellegri prende il posto di Sanabria. Stankovic si affida ai giovani Malagrida e Paoletti ma deve recriminare per una nuova chance sprecata da Lammers. L’olandese è la solita nota dolente dell’attacco. Le residue speranze di rimonta scompaiono in pieno recupero: al 94’ Vojvoda apre a Pellegri la strada per il definitivo 2-0. Pellegri rovina la sua rete con un gesto davvero sconsiderato, di sfottò, nei confronti della tifoseria della Sampdoria alle prese con la contestazione. Una brutta pagina finale innescata da un’esultanza fuori luogo.



Il Torino sale così a 45 punti, puntellando il decimo posto. La Sampdoria resta in fondo alla classifica.