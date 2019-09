© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio migliore non poteva sognare il neopromosso Gaeta. Blitz per 3-2 sul terreno del Campus Eur, dove la parte del leone l’ha recitata l’attaccante itrano doc Antonio Marciano, che ha siglato una pregevole doppietta oltre a fornire l’assist per il gol di Carnevali. «La squadra ha dimostrato compattezza contro un avversario rognoso che ci ha dato filo da torcere – afferma Marciano, classe '87, che quest’anno ha come compagni di reparto Aquilani, Corrado, Gesmundo e Mariniello – Abbiamo lavorato tanto su alcuni aspetti, ovviamente c’è da rivedere la fase difensiva. Peccato anche per qualche errore negli ultimi 25 metri». Pensiero condiviso dal tecnico Francesco Gesmundo: «Era importante partire bene. Abbiamo commesso errori ingenui su situazioni sulle quali lavoriamo spesso. Il pallino del gioco l’abbamo avuto sempre noi. Ci godiamo questa vittoria. I ragazzi sono stati perfetti, stanno imparando a soffrire. Ora ci aspetta il Paliano che è un’ottima squadra, partita a fari spenti ma con un allenatore competente». Infine mister Gesmundo ha voluto ringraziare i tifosi che hanno seguito in massa il Gaeta anche nella Capitale: «Li ringrazio ad uno a uno, è stato bellissimo averli accanto».