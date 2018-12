© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primato del Tor Sapienza è anche (e soprattutto) frutto di fondamenta solidissime. Lo dimostra la notevolissima striscia di sei partite consecutive senza subire reti a cui vanno aggiunti altri tre “clean sheet” nel resto della stagione. Nove partite senza gol al passivo su sedici incontri disputati e (ovviamente) la miglior difesa del girone per distacco con appena dieci gol incassati. Il guardiano principale è il portiere Alessio De Angelis, ex Crecas che all’inizio della carriera collezionò sette panchine in A e una in Coppa Uefa con la Lazio per poi sviluppare la sua carriera tra i dilettanti (con un anno nella Terza divisione inglese).«In realtà i meriti sono da dividere con tutta la squadra e con un reparto che può contare su due centrali fortissimi come Santori e D’Astolfo e su esterni giovani che si stanno comportando alla grande – spiega l’estremo difensore classe 1985 – Domenica, ad esempio, non ho dovuto fare interventi di rilievi nel match contro la mia ex squadra Morolo (con cui giocò in serie D subito dopo l’esperienza alla Lazio) anche se nelle partite precedenti qualche parata importante l’ho fatta, giustificando il soprannome di “Benji” (il famoso personaggio dei cartoni animati) che ormai mi porto dietro da qualche anno e a cui sono molto affezionato».Quello del club capitolino è stato un Natale dolcissimo. «Decisamente inaspettato: eravamo partiti con obiettivi di salvezza e ora ci ritroviamo al comando. Non abbiamo pressioni, ma proveremo a giocarci le nostre carte». Così come nel super big match di Pomezia, all’Epifania. «Una gara importante e bella da vivere al cospetto di un avversario molto forte. In questi giorni cercheremo di prepararla nel dettaglio». De Angelis, al primo anno di Tor Sapienza, è felice della scelta fatta in estate. «L’anno scorso mi infortunai al menisco con il Crecas nell’ultima gara di campionato. Si può dire che questo club mi abbia accolto con le stampelle e io sto cercando di ripagare la loro fiducia».