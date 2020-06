Bundesliga, colpo esterno del Wolfsburg: Brema verso la retrocessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Wolfsburg torna in piena zona Europa League. E il Werder, di conseguenza, perde un'altra possibilità di lanciarsi in una corsa salvezza ormai insperata. Ennesima vittoria esterna in Bundesliga, con la squadra di Glasner che grazie alla zuccata di Weghorst conquista una vittoria pesantissima (0-1). Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa, che vanno anche vicini al vantaggio con Sergent, che batte a colpo sicuro ma si vede "murare" la conclusione dall'intervento disperato di Pongarcic. Nella ripresa invece esce fuori il Wolfsburg, che fa le prove del gol con Victor, prima di trovare la rete che vale la vittoria con il colpo di testa di Weghorst, abile a sfruttare un traversone proveniente da destra di Klaus. Nel finale ultimi assalti disperati del Werder che però non portano risultati. E dopo questa sconfitta, l'ennesima interna, il Brema dice addio quasi definitivamente alla Bundesliga. Strano il percorso dopo il ritorno in campo per la squadra di Glasner, che è riuscita ad imporsi due volte lontana dalle mura amiche, e mai in casa, dove ha collezionato due sconfitte e un pareggio.