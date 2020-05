Bundesliga, si vince solo in trasferta: quattro su cinque i successi esterni. Piatek ancora in gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fattore casa che ormai non esiste. Nelle cinque partite della Bundesliga giocate fino ad ora – compresa quella di ieri sera – sono arrivate quattro vittorie esterne. E, solamente l’Hertha Berlino, è riuscito ad imporsi tra le mura amiche. E partiamo proprio dalla squadra di Piatek, ancora a segno nel 2-0 finale che permette alla compagine di Labbadia di battere l’Augusta e sognare un posto in Europa League. Prima del gol del polacco, che ha chiuso la sfida al 92’, nel primo tempo era arrivata la rete di Dilrosun, abile a sfruttare un batti e ribatti in area di rigore e ribadire in rete dopo una corta respinta di Luthe. Pesante invece la sconfitta per l’Augusta, ancora in piena corsa salvezza. Sicuramente il colpo di giornata lo piazza il Werder Brema che va a vincere sul campo di uno Schalke (0-1), sempre più in crisi di risultati. Basta la prodezza di Bittencourt, al 32’ del primo tempo, per portare a casa tre punti pesantissimi. Nella ripresa i padroni di casa ci hanno provato, ma sono andati a sbattere contro Pavlenka, in giornata di grazia. Decisiva ai fini del risultato anche la prestazione di Kevin Trapp, portiere del Francoforte, che permette alla sua squadra di andare a vincere sul campo del Wolfsburg (1-2). A portare avanti la formazione di Hutter ci pensa l’ex Milan Andre Silva che su rigore spiazza Casteels e trova così il settimo gol stagionale. A inizio ripresa arriva il momentaneo pari della squadra di casa grazie al colpo di testa di Mbabu sull’ennesimo calcio piazzato perfetto battuto da Arnold. Poi Trapp si supera e abbassa la saracinesca, prima della rete decisiva di Kamada a 5’ dal termine. Nonostante il rigore sbagliato da Zuber, l’Hoffenheim riesce ad imporsi in casa del Mainz (0-1). Bello il gol di Bebou allo scadere del primo tempo, che si beve mezza difesa prima di piazzare sul secondo palo dove per Müller non c’è proprio nulla da fare. Con questa vittoria l’Hoffenheim aggancia il Wolfsburg al sesto posto in classifica rimanendo in corsa per un piazzamento Europa League. Tra poco in campo il Bayern Monaco contro il Düsseldorf per allungare ancora sul Borussia Dortmund.