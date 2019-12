Schick, terzo gol consecutivo: Lipsia campione d'inverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lipsia ha battuto 3-1 l'Augusta in un incontro della 17/a giornata di Bundesliga e si è garantito il primo posto prima della lunga sosta natalizia (si tornerà in campo il 18 gennaio), anche se più tardi, ospite dell'Hertha Berlino, il Borussia Moenchengladbach avrà l'occasione di condividere il titolo di campione d'inverno. È ancora a quattro punti dalla vetta il Bayern Monaco, che solo nel finale ha avuto la meglio sul Wolfsburg, sconfitto 2-0. Scricchiola il quarto posto del Borussia Dortmund, sconfitto ieri in casa dell'Hoffenheim e avvicinato a -1 dallo Schalke 04 (2-2 col Friburgo) e a -2 dal Bayer Leverkusen (1-0 a Magonza).Sotto 1-0 all'intervallo, il Lipsia ha rimontato nella ripresa con le reti di Laimer, Schick (quarto centro stagionale per il romanista in prestito) e Poulsen. La squadra del giovane tecnico Julian Nagelsmann si è confermata la più prolifica del campionato, con 48 reti e ha ricominciato a vincere dopo il pareggio col Dortmund nel turno precedente. Il Bayern di Flick ha colto il terzo successo di fila ma ha dovuto attendere l'ingresso in campo del 18enne Zirkzee, al posto di Coutinho al 40' st, per bucare la difesa del Wolfsburg prima del raddoppio di Gnabry al 44'.