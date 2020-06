Bundesliga, il Borussia Monchengladbach vede la Champions: Wolfsburg sconfitto 3-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino all’ultima giornata, in Germania, si giocherà per un posto in Champions League. Non molla il, che batte 3-0 ilnonostante le assenze di Plea e di Thuram, i due migliori elementi della squadra di Rose, e riconquista il quarto posto in classifica superando il Bayer Leverkusen. Una partita a senso unico. Nonostante gli ospiti abbiano ancora bisogno di punti per riuscire a raggiungere l’Europa League, gli uomini di Glasner non sono mai scesi in campo. Surclassati in tutto e per tutto da un ‘Gladbach concentrato e che ha chiuso la partita già nel primo tempo grazie alla doppietta di Hofmann. Ci ha pensato poi Stindl, nel secondo tempo, a mettere l’ipoteca alla gara, servito da Traore, alla sua prima uscita in stagione, che ha dimostrato di poter stare in un gruppo che fino al momento ha fatto un percorso importante. Adesso in campo le altre, tra le quali il Bayern che può festeggiare stasera stessa lo scudetto vincendo sul campo del Werder Brema.