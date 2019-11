Bundesliga, il Moenchengladbach non si ferma: 3-1 al Werder Brema

Reduce dal successo in extremis sulla Roma in Europa League, il Borussia Moenchengladbach si è confermato leader in Bundesliga battendo 3-1 il Brema in un posticipo della 11/a giornata, mantenendo il vantaggio di cinque punti sulle più immediate inseguitici, Bayern Monaco e RB Lipsia. È stato Bensebaini ad aprire le marcature al 20', seguito due minuti dopo da Hermann, chiudendo di fatto la gara con un Brema che continua a navigare ai limiti della zona retrocessione. Gli ospiti hanno sprecato un rigore a inizio ripresa con Klaessen e poco dopo è arrivata la terza rete del Borussia, ancora firmata da Hermann al 14' della ripresa. Nel recupero, con il 'Gladbach in dieci per l'espulsione di Bensebaini per doppia ammonizione, l'ormai tardiva rete di Bittencourt.





