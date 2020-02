Bundesliga, il Bayern travolge il Colonia e torna in vetta

Con una partenza lampo, tre gol in 9 minuti, il Bayern Monaco si impone 4-1 in casa del Colonia riportandosi in vetta alla classifica di Bundesliga dopo 22 giornate. A decidere il match disputato al RheinEnergie Stadion le reti di Lewandowski, 3', Coman al 5' e Gnabry al 12'. È lo stesso Gnabry al 66' a firmare il poker dei bavaresi che subiscono al 70' il gol della bandiera del Colonia firmato da Gisdol. In classifica il Bayern va a 46 punti col Lipsia ora in ritardo di una lunghezza, quintultimo con 23 punti il Colonia.





