Bundesliga, via con Borussia-Schalke: scalette degli aerei per le sostituzioni

Riparte la Bundesliga, dopo il lungo stop causato dall'emergenza coronavirus, uno dei primi 5 campionati europei fa da apripista di un nuovo inizio per il calcio europeo. La 26esima giornata del massimo campionato tedesco vede i primi 6 match a porte chiuse e si è aperto alle 15.30 con l'atteso derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke (2-0).

Tutti a caccia del Bayern capolista, quando mancano 9 giornate al termine della stagione i bavaresi guidano la classifica con 55 punti, a 51 il Borussia Dortmund seguito da Lipsia, 50, e Borussia Monchengladbach a 49. Alle 18.30 sarà poi il turno di Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach. Domani altri due match: Colonia-Mainz alle 15.30 e Union Berlino-Bayern Monaco alle 18, si chiude lunedì alle 20.30 con Werder Brema-Bayer Leverkusen.

Il calendario completo della 26esima giornata: Augsburg-Wolfsburg (oggi ore 15.30); B.Dortmund-Schalke (15.30); Dusseldorf-Paderborn (15.30); Hoffenheim-Hertha (15.30); RB Lipsia-Friburgo (15.30); Francoforte-B.Monchengladbach (18.30). Colonia-Mainz (domani ore 15.30); Union Berlin-Bayern Monaco (domani ore 18); Werder Brema-Bayer Leverkusen (lunedì ore 20.30).

Per rispettare il protocollo sui distanziamenti tra calciatori in panchina, il Lipsia ricorre ad un escamotage per superare il dislivello di 3 metri esistente tra la panchina e la tribuna, dove dovranno sedersi le riserve per mantenere, appunto, quel distanziamento che in pancuina non è possibile.

Per accedere al campo, dunque, servirà un collegamento volante, per on constringere i calciatori a fare giri assurdi nella struttura dello stadio per potewr accedere al campo. Pertanto, il club si è fatto prestare una scala mobile dall'azienda che gestisce l'aeroporto, le "classiche" scalette di accesso agli aerei. Posizionata ad altezza della tribguna, consentirà ai calciatori di scendere subito in campo per eventuali chiamate da parte della panchina in caso di sostituzioni.

