Bundesliga, il 16 maggio si riparte con queste gare

«L'allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente», ha affermato il presidente Christian Seifert. «Servono disciplina e rispetto delle regole», ha aggiunto. Oltre alla «responsabilità personale di ciascuno», Seifert ha sollecitato «la disciplinata implementazione» dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi del virus. ltre alla "responsabilità personale di ciascuno", Seifert ha sollecitato "la disciplinata implementazione" dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi del virus. Il termine della stagione è fissato per il 27/28 giugno.

Questo il programma delle gare:

IL PROGRAMMA

16 maggio

15:30 -Borussia Dortmund-Schalke 04

RB Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Herta Berlino

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

18:30 - Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

17 maggio

15:30 - Colonia-Mainz

18:00 - Union Berlino-Bayern Monaco

18 maggio

20:30 - Werder Brema-Bayer Leverkusen

