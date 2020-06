Bundesliga, il Lipsia supera l'Hoffenheim e ipoteca la Champions

Ultimo aggiornamento: 22:52

Iltorna alla vittoria dopo la beffa in casa contro il Paderborn e si porta momentaneamente a -1 dalsecondo il classifica. La squadra di Nagelsmann batte in trasferta 2-0 l'- dimostrando ancora una volta che a porte chiuse il fattore campo non esiste - grazie all'uno-due micidiale nel primo tempo (9' e 11'), dello spagnolo Dani Olmo, che con questa doppietta raggiunge quota 3 in campionato, abile a sfruttare due clamorose disattenzioni difensive dei padroni di casa. Nei primi minuti di partita è successo di tutto: prima delle reti decisive infatti, l'Hoffenheim si è visto revocare dal Var un calcio di rigore per un fallo di Gulacsi su Dabbur. Ma Welz dopo aver visionato il video è tornato sui suoi passi. La squadra di casa nel primo tempo ha avuto una sola occasione per rientrare in partita, ma sulla conclusione a colpo sicuro di Baumgartner, Gulacsi si è superato. Nella ripresa il Lipsia ha gestito, si è visto annullare il gol del possibile 0-3 di Angelino per fuorigioco, è andato vicino al tris soprattutto nella parte finale, e con poca apprensione ha portato a casa un risultato pesante che gli garantisce quasi sicuramente la partecipazione alla prossima Champions League. Per l'Hoffenheim invece sono vane adesso le speranze di centrare la qualificazione Europa League. Anche se la matematica ancora non condanna la formazione di Rapp.