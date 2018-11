Bundesliga, Il Borussia Dortmund batte il Magonza e allunga in classifica

Prosegue la marcia del Borussia Dortmund al vertice della Bundesliga. La squadra allenata da Lucien Favre, nella 12/a giornata, ha battuto in trasferta il Magonza per 2-1, salendo a quota 30 punti in classifica: ha sbloccato il match il solito Paco Alcacer, fresco di riscatto dal Barcellona, dopo 21' della ripresa; dopo il momentaneo pareggio dell'ex palermitano Quaison al 25', i gialloneri sono tornati a comandare grazie a Piszczek. All'inseguimento della capolista, oltre al Borussia Moenchengladbach - che giocherà domani alle 18 in casa contro l'Hannover, e che attualmente di punti ne ha 23 - c'è l'Eintracht Francoforte, che ha vinto ad Augusta per 3-1 (gol di De Guzman, Haller e Rebic), portandosi pure a quota 23. Il Lipsia, invece, è rimasto fermo a 22, per effetto della sconfitta (-1-0, gol di Roussillon) subita a Wolfsburg. Il Bayern è un punto sotto e sempre più in crisi, dopo essere stato bloccato in casa nel finale sul 3-3 dal Fortuna Duesseldorf, ultimo in classifica. Dopo l'uno-due iniziale firmato Sule-Mueller, gli ospiti hanno accorciato le distanze con Lukebakio che, dopo il 3-1 di Mueller, ha completato una splendida tripletta.

