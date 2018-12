Facile successo per 4-0 sul campo dell'Hannover per il Bayern Monaco in un match della 15esima giornata di Bundesliga. Di Kimmich al 2', Alaba al 29', Gnabry al 53' e Lewandowski al 62' le reti dei bavaresi che salgono così al secondo posto in classifica agganciando il Borussia Moenchengladbach a quota 30. In vetta il Borussia Dortmund con 6 punti in più e una partita giocata in meno.

