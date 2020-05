Bundesliga, all'Herta il derby di Berlino: Union travolto 4-0

Ultimo aggiornamento: 00:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby di Berlino lo vince lstrapazzando lcon un perentorio 4-0. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo comunque che ha fatto da presagio al risultato finale. Solamente la sfortuna e la poca precisione sotto porta, non ha permesso alla squadra di Labbadia di sbloccarla nella prima parte di gara. Nel secondo tempo però, al primo vero affondo, i padroni di casa passano con il gol dell'intramontabile(51'), ripartito alla grande dopo la sosta forzata, al secondo centro in altrettante partite. Un minuto dopo lo stesso attaccante serve l'assist per il gol dichiudono i conti nel finale. Spazio anche per Piatek nell'ultimo quarto d'ora, ma privo di sussulti. Con questi tre punti l'Herta piazza un colpo decisivo per la salvezza. Notte fonda per l'Union, che non riesce a rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Bayern di domenica scorsa.