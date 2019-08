Falsa partenza Bayern: 2-2 con l'Hertha

Via alla Bundesliga e il Bayern Monaco campione in carica e grande favorito fa un mezzo passo falso, pareggiando 2-2 in casa con l'Hertha Berlino. È la prima volta dopo sette anni che i bavaresi non riescono a fare bottino pieno all'esordio del campionato.

Il Bayern è andato in vantaggio con Lewandowski al 24', ma prima dell'intervallo, tra il 34' e il 38', la squadra della capitale ha ribaltato il risultato con Lukebakio e Grujic. Tante le occasioni create dalla ripresa dai padroni di casa, ma il pareggio è arrivato solo rigore, assegnato dalla Var al 15', ancora con Lewandowski.





