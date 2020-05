Bundesliga, domani ancora in campo, Haaland sfida Lewandowski: c'è Dortmund-Bayern

Ultimo aggiornamento: 11:00

"Don't stop me now". No cara Germania, nessuno ti ferma. Infatti si torna in campo domani. Giusto per non perdere il ritmo. Turno infrasettimanale di. E in programma c’è unche può riaprire il campionato oppure quasi mandarlo in archivio. Il big match è servito. E sarà l’anticipo delle 18:30 prima di altre partite, molto interessanti, in serata. Sarà la sfida trada una parte ei dall’altra. Che continuano a segnare come se non si fossero fermati per più di due mesi. Con il polacco che ha anche l’obiettivo di staccare Immobile nella classifica della scarpa d’oro.La squadra di Favre è lontana quattro punti dalla capolista. E una vittoria sarebbe un’iniezione di fiducia incredibile. Certo, col “muro giallo” a spingere sarebbe stata sicuramente una partita diversa. Ma il Borussia visto in queste prime due uscite è apparso in ottima forma. Il dubbio principale di formazione per il tecnico francese è quello relativo a Hummels, uscito alla fine del primo tempo nella vittoriosa trasferta sul campo del Wolfsburg. Il suo posto, nel cuore della difesa a 3, lo ha preso Emre Can. Non ha impattato bene sulla gara l’ex Juve. E allora Favre potrebbe decidere anche di cambiare modulo tornando a quattro dietro. Ovviamente se Hummels non riuscisse a recuperare, altrimenti non ci sarà nessun stravolgimento. Tutti a disposizione invece per Flick, che punterà ancora sul devastante Davies a sinistra e su Müller e Coman a completare il terzetto alle spalle del bomber polacco. Anche il Bayer è ripartito alla grande e non vuole perdere colpi. Anzi, vuole dare la mazzata definitiva al campionato. Sarà una grande sfida. La prima dopo che la pandemia ha bloccato tutti i campionati europei. Il calcio ha bisogno di queste notti.Interessanti anche le altre partite: tutte con vista Europa. Perché il Monchengladbach sarà impegnato sul campo del Werder e non dovrebbe avere problemi a portare a casa l’intera posta in palio, mente il Leverkusen ospiterà il Wolfsburg, in piena corsa per un posto Europa League. Sempre in questa ottica il Friburgo renderà visita al Francoforte. Turno agevole per il Lipsia – terzo in classifica – in casa contro l’Herta. Però occhio alla squadra di Berlino, che si è rilanciata dopo la schiacciante vittoria nel derby contro l’Union. Chiuderanno il quadro della giornata Augusta-Paderborn, Union-Mainz, Düsseldorf-Shalke e Hoffenheim-Colonia.