Bundesliga, i club tedeschi intenzionati a non fornire i giocatori per le nazionali

I club della Bundesliga non sono intenzionati a liberare i loro giocatori per le rispettive nazionali in occasione degli impegni di Nations League o per amichevoli ad ottobre. Lo scrive la rivista 'Kicker', precisando che motivo di questa presa di posizione è l'aumento dei contagi del Covid-19, che sconsiglia gli spostamenti. Fra le altre, il problema riguarda direttamente la rappresentativa della Germania che il 10 ottobre deve giocare in Ucraina, zona considerata ad alto rischio. A questo proposito, il dg del 'National Mannschaft' Oliver Bierhoff ha preparato un piano che prevede la presenza a Kiev della squadra del ct Loew per il minimo indispensabile di 36 ore con nessun contatto con l'estrno, ma ciò non basta a rassicurare chi dovrebbe mettere a disposizione i calciatori, in primis il Bayern che alla nazionale dà Neuer, Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry e S�le. Sulla stessa linea dei bavaresi c'è il Lipsia, mentre il ds del Borussia Dortmund Sebastian Kehl ha spiegato a 'Kicker' che «siamo al lavoro per trovare delle soluzioni, ma ci riserviamo il diritto di non mettere a disposizione i nostri giocatori».

