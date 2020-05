Bundesliga, la ripresa alle porte: sì alle cinque sostituzioni

La Bundesliga tedesca e i club di seconda divisione hanno concordato di consentire le cinque sostituzioni a partita, approvando le nuove regole proposte da Fifa e Ifab. La nuova e temporanea regola deve rimanere in vigore fino al completamento stagione, ma è probabile che resti in vigore anche nel 2021. Le squadre possono effettuare sostituzioni a metà tempo e durante altri tre periodi fissi, una mossa progettata per che gli allenatori perdano tempo nelle partite, a seconda della loro convenienza. La Bundesliga e il secondo livello del calcio tedesco sono i primi importanti campionati a ricominciare, sabato, dopo la sospensione a metà marzo.



«Potrebbe essere molto utile ma non vorrei snaturasse troppo il gioco. Pensate a una squadra che, nel finale di partita, inserisce quattro o cinque attaccanti magari per rimontare un risultato che la svantaggia. Sarebbe davvero strano per me», spiega alla 'Bild' l'ex centrocampista Frank Baumann, attuale direttore sportivo del Werder Brema.

Ultimo aggiornamento: 18:11

