Bundesliga, scivolone del Dortmund: 0-2 con l'Augusta

La sorpresa della giornata di Bundesliga arriva dalla sconfitta delsul campo dell’: 2-0 per gli uomini di Herrlich che volano in testa alla classifica a punteggio pieno. Decidono i gol di Uduokhai (40’) e Caligiuri (54’). Mai in partita i gialloneri di Favre. Nervoso Haaland, ammonito nel primo tempo. E, se non gira il talento norvegese, per il Dortmund è notte fonda.Finisce in pareggio (1-1) il big match di giornata tra: succede tutto nel primo tempo, al vantaggio ospite per opera di Forsberg, risponde Demirbay. Positiva la prova di Schick, in campo per tutti i 90’. L’ex Roma si è mosso tanto e anche bene, lavorando molto per la sua squadra.Non va oltre l’1-1 in casa ilcontro l’. In gol con il solito Thuram, i padroni di casa non chiudono la partita e vengono raggiunti al minuto 80 da Schlotterbeck. Vince e convince losul campo del(1-4). A nulla serve il vantaggio dei padroni di casa con Quaison (13’), perché al 45’ arriva il pari con Wamangituka. Nella ripresa lo Stoccarda dilaga con Didavi, Klimowicz e Kalajdzic.Importante infine la vittoria dell’in casa contro il(1-0): decide il gol di Edmundsson. Domani sarà il turno del, reduce dalla vittoria in Supercoppa Europea, impegnato sul campo dell’. Per la squadra di Flick subito la possibilità di allungare sugli uomini di Favre, gli unici che potrebbero dare fastidio per la vittoria finale di un campionato che già in partenza sembra già scritto.