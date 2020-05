Bundesliga, il Monchengladbach supera l'Union Berlino, Thuram ricorda Floyd

Ultimo aggiornamento: 17:50

Vince ilcome da pronostico, sull. 4-1 il finale per gli uomini di Rose, che raggiungono al terzo posto in classifica il Bayer Leverkusen. Già alla fine del primo tempo i padroni di casa sono sul doppio vantaggio grazie a Neuhaus e Marcus Thuram. Il figlio di Lilian, nella ripresa, trova la doppietta personale – quota 10 gol in stagione per l’attaccante nato a Parma – prima del sigillo di Plea con un bel sinistro al volo. Inutile, per l’Union, il gol di Andersson che per pochi minuti aveva riaperto i giochi. Alle 18 in campo il Borussia Dortmund sul campo del fanalino di coda Paderborn.Ieri era stato l’americano delloa giocare col lutto al braccio per ricordare la morte di, nel Minnesota. Oggi è toccato acompiere un gesto, subito virale in rete, dopo il gol. L’attaccante del Borussia si è inginocchiato quasi a chiedere giustizia per l’uomo americano rimasto vittima nei giorni scorsi. Un segno che ha sempre contraddistinto il movimento “Black Lives Matter”. Lo stesso account Twitter del club tedesco ha immediatamente postato la foto del proprio calciatore con scritto:”Nessuna spiegazione necessaria”. Anche in Germania la morte di Floyd ha fatto scalpore.